Elecciones 2019: a días del cierre de alianzas, Verna dijo que Massa estará dentro del PJ

El gobernador pampeano, Carlos Verna, aseguró hoy que Sergio Massa "va a jugar dentro del frente del peronismo", la unidad integrada por el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana y un total de casi 20 espacios políticos opositores que se unieron para derrotar a Cambiemos en las elecciones generales de octubre.

En un brindis por el día del periodista en la casa de Gobierno de La Pampa, el mandatario sostuvo tajante: "Nosotros (el Frente Justicialista Pampeano) apoyamos la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner" y agregó que "Massa va a jugar dentro del frente del peronismo".

Verna remarcó que la incorporación del tigrense "no es un anhelo" suyo "sino que es información". Sin embargo, no dio detalles de la negociación ni de la situación del acuerdo que "están cerrando". Al respecto, remarcó que "no se saben aún los roles que tendrán" los distintos referentes políticos.