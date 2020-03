El video de José María Listorti parodiando a Rodolfo Barili que es furor en redes

En medio de la cuarentena por el coronavirus, José María Listorti aprovechó para hacer un gracioso sketch desde su casa. Parodiando a Rodolfo Barili, subió un video en el que se lo ve junto a su esposa, imitando a un noticiero.

Hace unos días, Barili y Cristina Pérez trataban las novedades del Covid-19, los anuncios del Gobierno Nacional, analizaban las cifras y hablaban con especialistas. Justo cuando entrevistaban a una mujer que explicaba el modo transmisión del virus, Rodolfo cometió un gracioso error que generó todo tipo de reacciones.

"Ante el coronavirus somos un pajero… por Dios, somos un pasajero con patologías previas y eso nos compromete", dijo y se corrigió de inmediato, pero no pudo evitar que sus palabras quedaran registradas por la cámara y los micrófonos.

El error que provocó las risas generalizadas, incluso en el piso de Telefe, rápidamente circuló en las redes sociales y se hizo viral. Por eso, Listorti tomó el blooper para hacer su propia versión.

"Para el coronavirus somos pajer...somos pasajeros y me remito a un amigo mío que fue a comprar put... frutas al mercado y me llama la atención porque él tiene conch...cancha para este tipo de cosas y no respetó la ley", arranca el video.

Y continúa: "Les quiero tirar la p... la fija, quédense en sus casas, cocinen en familia, métanse todo en el or... en el horno y cocinen a fuego lento, porque el virus no soporta altas temperaturas".

"La policía está cansada de cog.. de escoger gente al azar para pedirle documentación, las autoridades ya gar... engancharon a más de 500 personas que no respetan la cuarentona, la cuarentona. Es un pene, una pena enorme, por eso el consejo que les damos aquí es cul.. cuidémonos entre todos. Estas fueron las noticias país y se las hemos caga... contado", cerró el actor en el video que obtuvo más de 330 mil vistas.