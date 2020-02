El viceministro de Justicia aseguró que "es absolutamente ilegal todo lo que se hizo en el caso Vandenbroele"

El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, advirtió que durante el gobierno de Mauricio Macri "hubo un funcionamiento ilegal y anormal en el Programa de Protección de Testigos" y señaló que la anulación del decreto por el cual el ex presidente intentó ocultar las irregularidades cometidas en ese servicio viene a devolverlo "a su lugar natural y a ordenar los disparatares jurídicos" de Cambiemos.

Mediante otro decreto, el presidente Alberto Fernández derogó las modificaciones que Macri había realizado al programa que se encarga de proteger la identidad y resguardar la vida de testigos importantes, apenas dos semanas después de que El Destape revelara que el macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, la pieza clave en la condena contra Amado Boudou ."El Programa de protección de Testigos va a entrar en una etapa de revisión y se hará una profunda auditoría y cualquier irregularidad será inmediatamente denunciada", detalló Mena en declaraciones a Habrá Consecuencias, que se emite por El Destape Radio.

El funcionario resaltó que durante 16 años el programa estuvo a cargo de Justicia y que "luego de usufructuarlo de forma irregular", Macri intentó quitárselo sin "justificación ni jurídica ni técnica", al tiempo que consideró que la decisión de Fernández viene a devolverlo "a su lugar natural y ordenar los disparates jurídicos del gobierno anterior". La medida cancelada por Alberto fue firmada por el ex jefe de Estado a doce días de dejar el poder, el 28 de noviembre de 2019, para crear la Agencia de Protección de Testigos e Imputados y darle carácter de ente autarquico. Ese artilugio buscaba no sólo sacar el sistema de la órbita del Ministerio de Justicia, sino también perpetuar a Francisco Lagos y otros funcionarios macristas en el poder luego del cambio de gobierno.

Las revelaciones exclusivas de El Destape sobre la situación de Vandenbroele exponen que recibió dinero por parte de ese para declarar en contra el ex vicepresidente Boudou y hasta le fue montado un hotel boutique para que lo administre. Al respecto, el viceministro subrayó que es "absolutamente ilegal todo lo que se hizo en el caso Vandenbroele" y planteó que si bien la ley prevé una serie de medidas ente las que se encuentra la asistencia económica a los testigos "no se vio nunca que eso tenga que ver con instalar un hotel". Asimismo, precisó que el periodo de asistencia económica no puede superar los seis meses, un lapso que en este caso fue ampliamente extendido.

Vandenbroele rompió el pasado miércoles el silencio en varias entrevistas y reconoció que con esos fondos provistos por la gestión macrista “montó una posada en Mendoza”. Además, admitió que antes de cobrar se reunió con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien le prometió “protección”. Al respecto, Mena denunció que "los testigos protegidos no pueden dar entrevistas y ayer Vandenbroele dio 3 entrevistas", al tiempo que recordó el caso similar de Leonardo Fariña: "Nos muestra que durante el Gobierno anterior nada era serio, hacían todo para determinados medios de comunicación".

"Por lo que dice Vandenbroele parece que el Programa de Testigos Protegidos era una agenda de inversiones", destacó el secretario al tiempo que consideró "escandaloso" lo que se hizo en los últimos años.

"Hubo testigos protegidos que eran recibidos por Ministros y eso viola la seguridad de los testigos. Lo que vemos es que hubo un funcionamiento ilegal y anormal en el programa de protección de testigos", concluyó.