El tenso cruce de Jorge Lanata con María O'Donnell

El periodista ultraoficialista Jorge Lanata mantuvo una entrevista con María O'Donnell y protagonizó un fuerte debate por el requisito de cupo femenino en las listas.

"¿Vos no pensás que las minas tendrían que llegar por capacidad y no por su sexo? No me estas diciendo que pongan a las más inteligentes, me estas diciendo que pongan mujeres", preguntó el conductor del Grupo Clarín.

Por su parte, la periodista respondió: "Inteligentes, que hay un montón. El problema no es ese, porque la contracara de tu argumento es el 'no llegan porque no son inteligentes'. Es un argumento darwiniano".

"No dije eso", se atajó Lanata, pero O'Donnell rápidamente devolvió: "¿Y por que hay más tipos en los puestos de responsabilidad?".

De una vez, Lanata dejó en claro su postura: "Porque el poder está manejado por los tipos y es injusto, pero no creo que el cupo sea la solución. No creo que haya que dividir a la gente por el sexo".

"Hay un sector que históricamente fue postergado, que nunca es respetado, totalmente humillado, que son los gays. ¿entonces vamos a hacer un minibloque de gays, para que tengan representación? Son el 10% del país", concluyó.

