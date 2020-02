El reclamo de Diego Brancatelli a Cristina Kirchner

El panelista Diego Brancatelli hizo público un reclamo a la vicepresidenta Cristina Kirchner por sus nulas menciones públicas que hizo del periodista.

"Siento que Cristina no me conoce, que no me registra", afirmó Brancatelli en una entrevista con Modo Noche, programa que se emite por América TV.

En una entrevista con Estelita, el personaje de Jey Mammon, el panelista afirmó que algunos funcionarios del macrismo no los saludaría por el daño que le hicieron a la Argentina.

"Si Patricia Bullrich fuera a Intratables, ni siquiera la saludo", sostuvo.