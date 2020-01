El protagonista de You se confundió y reveló información no autorizada sobre la serie de Netflix

A fines de diciembre Netflix estrenó la segunda temporada de You, la polémica serie que sigue la historia de Joe, un empleado de librería que se obsesiona con las mujeres de las que se enamora, al punto de asesinarlas para retenerlas. El protagonista de la serie, Penn Badgley, fue el foco de los medios ante una inesperada equivocación y posterior revelación de datos claves para la tercera temporada, algo que los fanáticos pedían expectantes, y no autorizados por los directivos de la empresa. Papá Netflix está enojado.

En diálogo con el sitio Entertainment Tonight, Badgley conversó sobre la serie y su personaje, y filtró que una posible asesina serial podría surgir en el futuro próximo: "Hay algo en el hecho de que los hombres se comportan de la manera en que lo hacen y las mujeres no hacen lo mismo. Entonces, ¿qué es eso? No lo sé, pero siento que lo que vemos es que ella no parece ser el mismo tipo de persona; ella no parece ser el mismo tipo de depredador, ¿sabes?. Me animaría a decir que en la tercera temporada…oh dios!”. Para cuando el actor se dio cuenta del error, ya había sido tarde.

La entrevistadora aprovechó la equivocación para averiguar más detalles. Consultado sobre si habrá o no tercera temporada, el norteamericano dijo: “Literalmente no sé nada sobre la tercera temporada. […] Técnicamente no puedo…quiero decir, ¿extraoficialmente?… Pero no soy la persona que puede decir nada oficial".

La segunda temporada de You ya está disponible en Netflix.