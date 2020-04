El Parlasur exige que la patente de la cura del COVID-19 sea libre

Buscan impulsar en el Parlasur un proyecto para que la patente de una potencial vacuna del Coronavirus sea libre y no pueda hacerse un negocio con la salud de la población mundial.

"La vacuna contra el COVID 19 deberá ser un bien de uso publico, universal y gratuita", aseguró el Presidente de la entidad regional que Oscar Laborde.

El Frente de Todos del Parlasur ha presentado, con amplio respaldo del resto de los parlamentarios, una proyecto para que los gobiernos y la Organización mundial de la salud considerar la gratuidad de la cura del COVID19.

"Existen diversas propuestas para la adquisición de los derechos de propiedad intelectual de las compañías que desarrollan la vacuna, de manera que esos derechos puedan ser utilizados por otras compañías para producir a gran escala, o para que la vacuna esté disponible sin derechos de propiedad intelectual, de manera gratuita", especifican en el comunicado.

"La investigación privada no garantiza ni la producción ni la distribución de las vacunas a gran escala y mucho menos su accesibilidad, por eso, la propiedad intelectual de la vacuna debe ser un bien público, ya que no se trata de salvar a los habitantes de un país en particular. El virus es global así que se necesita una respuesta global", agregan.