Luego de que la dirigencia de Boca determinara que la plaqueta de reconocimiento a Diego Maradona será entregada por el fútbol femenino, el conductor Diego Díaz pronunció un mensaje que minimizó el valor de las jugadoras.

Una vez que el panelista Quique Felman revelara que serían las futbolistas profesionales las encargadas de homenajear a Diego en su regreso a la Bombonera, el debate se despertó en Superfútbol y varios comentarios rozaron el machismo, hasta que Díaz lo hizo explícito. “No me molesta que lo entregue el fútbol femenino. No hago esa diferencia hombres y mujeres. Pero pensábamos que se la iba a entregar Tevez", afirmó el ex jugador, contradiciendo sus propias palabras.

Poco le importó al presentador que el equipo dirigido por Christian Meloni marche primero en el campeonato de Primera División y ya se encuentra clasificado a la Fase Campeonato. Pero no fue el único, ya que por detrás se escucharon comentarios como que es "un recibimiento singular". Asimismo, el panelista Leonardo Farinella consideró que era una forma de "no asumir la responsabilidad" de la diligencia.

Por último, Horacio Pagani desmereció la propuesta al sostener: "Lo único que importa es el recibimiento de la gente y que los jugadores le hagan un pasillo".