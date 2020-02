El mensaje de Alberto Fernández para los "ansiosos" con su gobierno

El presidente Alberto Fernández le habló a las personas que apoyan su gobierno, pero que tienen ansiedad porque los cambios en la gestión no se notan de forma inmediata. El jefe de Estado pidió paciencia, porque la Argentina "está en terapia intensiva y no podés moverte repentinamente sin riesgo de empeorar el cuadro".

"Todos estamos contentos hoy de lo que pasó y de cómo poco a poco van ordenándose las cosas en un país en que, hay que entenderlo todos, nos exige movernos con mucha prudencia, porque es un país en terapia intensiva", afirmó en una entrevista en El Destape Radio.

"No es que salimos de la enfermedad, estamos en terapia intensiva. Por lo tanto hay que moverse con mucho cuidado porque no podés moverte repentinamente sin riesgo de empeorar el cuadro. Esto es algo que le pido siempre a los compañeros que se ve que se ponen ansiosos: entenderlo. A veces la ansiedad a uno lo hace moverse sin pensar y los resultados son peores", agregó.

Alberto Fernández recordó el legado que dejó el ex presidente Néstor Kirchner a 70 años de su nacimiento: "fue alguien que le puso contenido a la política que después uno pueda utilizar distintas herramientas para lograr algunos objetivos es otro tema, pero los objetivos debían estar desde el primer día. Lo que se discutía era el modo, pero no el objetivo. ¿Cómo se llegaba más rápido a enjuiciar a los genocidas? Pero no era la discusión si había que enjuiciarlos, nunca se dudó eso".

El presidente sostuvo además que Néstor logró terminar con una era de la política en que gobernaban políticos que hacían "un juego de pícaros y de vivillos. Algunos decían que estaba mejor estar cerca de Estados Unidos, te decían que había que estar cerca de Bush padre cuando no nos convenía, te decían que había que sufrir y te metían un severo ajuste".

Alberto valoró que Néstor Kirchner haya dividido a la política entre dos grupos: "Para nosotros los valores tienen que ver con la solidaridad, con la Justicia, con el desarrollo, para los otros es el individualismo, es el cuentapropismo, es la meritocracia, es la especulación financiera. Eso se notó por Néstor, que hizo dividir agua".