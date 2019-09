El intendente Carlos Arroyo destrozó a Macri y lo acusó de generar un "fracaso económico"

El intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, ex aliado de Mauricio Macri, criticó duramente la gestión presidencial y culpó al mandatario de encabezar un "fracaso" económico.

Además, el jefe comunal acusó a Macri de "no cuidar la industria nacional". Fue durante su visita para supervisar las obras de luminarias en el paseo Dávila de Mar del Plata, que lleva adelante el municipio.

Luego, se refirió con preocupación a las tasas de desempleo en la zona, y al respecto expresó que eso responde "a que mucha gente viene a la ciudad a buscar empleo". Asimismo, dijo que era "muy triste estar en ese nivel, pero es muy comprensible lo que está pasando, porque la ciudad es un polo de atracción para todas las personas del país, que quieren vivir y conseguir un trabajo".

Sobre el FMI, Arroyo dijo: "Si se analizan los movimientos de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, la salida de los dólares, desde el punto de vista político y económico la gestión de Macri es un fracaso".

"Esos dólares no debieron salir del país, hay medidas de control que se debieron tomar a tiempo, y no tarde como ocurrió", agregó el intendente y dijo: "El gobierno nacional fracasó" y "no tomó las medidas necesarias para proteger la industria nacional y evitar la fuga de capitales".

Por ultimo, el jefe comunal se quejó por no haber sido invitado el sábado pasado cuando el presidente de la Nación visitó la ciudad para inaugurar las obras del aeropuerto internacional Astor Piazzolla: "No tuve ninguna reunión, posibilidad, ni invitación. Hubiera sido interesante poder hablar de temas relacionados la pesca y el puerto", afirmó.