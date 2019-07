El insólito blooper de una periodista anti-K en las redes

La periodista Lana Montalbán fue protagonista de un insólito blooper en las redes sociales luego de que lanzara una denuncia increíble contra el kirchnerismo. La respuesta de la conductora rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La ex conductora de Canal 9 y Telefé y actual integrante del staff de Univisión de Miami sostuvo en su cuenta de Twitter que cree que Mauricio Macri ganará "en primera vuelta" y que los K "no aceptarán la derrota porque no son democráticos". Como si fuera poco, le pidió a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que busque "arsenales" de armas.

Me juego a decir con calma q @mauriciomacri gana en 1ra vuelta.

Y q los K no aceptarán la derrota porque no son democráticos.

Intentarán crear caos. Estén atentos, preparados, porque #NVM y están muertos de miedo. Se les viene la noche.@PatoBullrich busquen arsenales escondidos — Lana Montalban (@LanaMontalban) 2 de julio de 2019

El tuit se viralizó y no de los usuarios le contestó: "Hay un Arsenal en Sarandí. Está cerca de la estación del tren". En referencia, obviamente, al equipo que recientemente acaba de ascender a la Superliga.

Hay un arsenal en sarandi. Está cerca de la estación del tren. — Ariel (@Arieltec) 3 de julio de 2019

"Denuncialo", le pidió Montalbán al usuario, que evidentemente no captó la ironía.

Denuncialo — Lana Montalban (@LanaMontalban) 3 de julio de 2019

Las respuestas de los usuarios:

Jajajajajahaakajahajajaja que mina bruta ! 😀 — Chino De América (@SergioOsses7) 3 de julio de 2019

Estaba por cerrar mi cuenta de Twitter...

Esto alcanza para no borrarla — Sebwa (@sebamoretta) 3 de julio de 2019