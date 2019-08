El Indio Solari habló por primera vez sobre los juicios contra Cristina Kirchner

"Cuando vos no aparecés en los Panamá Papers y el presidente aparece, decís: ¿Cómo es esto? ¿cómo está pasando esto?", se preguntó el Indio Solari en relación a la mayor investigación de corrupción mundial en la que figura involucrado el presidente Mauricio Macri al tiempo que criticó la embestida judicial del macrismo sobre la ex presidenta Cristina Kirchner y afirmó que Argentina "está gobernada por el FMI".

"Apareció todo este asunto de los choreos... qué sé yo", dijo El Indio en diálogo con El Destape. "Creo, sinceramente, que si todavía no la embocaron (a Cristina) es porque está muy difícil encontrarle algo", sostuvo el músico. Y opinó sobre el presidente Mauricio Macri: "Cuando vos no aparecés en los Panamá Papers y el presidente aparece, decís: ¿Cómo puede ser que esta señora tenga 200 juicios y este tipo, que condonó a su propia familia, millones de dólares? Es raro...".

Solari volvió a conceder una entrevista y fue con El Destape, en el regreso del ciclo Big Bang que conduce el periodista y escritor Marcelo Figueras. El ex líder de Los Redondos aclaró que no es "ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada" sino que vio "una sociedad que vivía mejor" con el Gobierno anterior.

Sobre la ex mandataria y hoy candidata a la vicepresidencia, el ex líder de Los Redondos dijo que nunca vivió "políticamente mejor que en el gobierno de Cristina". Y dijo: "El de (Néstor) Kirchner me lo perdí".

"Yo tuve la suerte de ver presidentes respetables que pueden hablar en los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta", sentenció.

Sobre la crisis actual, El Indio lanzó fuertes críticas: "No estamos gobernados por el Gobierno, estamos gobernados por el Fondo Monetario. Entonces qué decisión podés tener para hacer una Patria, para que la gente se sienta orgullosa de ser, cuando estamos todos calentado las sillas, cuando deberíamos estar golpeándoles las puertas".

