El inconveniente de Nancy Pazos al querer cremar a su padre

Sin lugar a dudas, Nancy Pazos atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Horacio. En las redes sociales, la periodista reveló un incómodo momento que pasó en los trámites para la cremación, aunque se lo tomó con humor.

“Decidimos cremar a papá. Además de hacer cola en el cementerio porque hoy se creman más cadaveres de los que se inhuman por costo y por modernización de costumbres, hubo que certificar que yo era hija de mi papá”, comenzó la historia de la conductora de la FM Rock & Pop, en su cuenta de Twitter.

Con sarcasmo, Pazos describió los aspectos burocráticos a los que se sometió: “No suelo andar con la partida de nacimiento bajo el brazo. Así que autorice a la cochera a hacer el trámite online. Sabía que demandaba unos días pero era la única posibilidad legal, ya que mis padres están separados hace 40 años y nadie guardó la libreta de matrimonio”, precisó Nancy.

Acabo de enterarme que los nacidos el 27 de abril de 1968 en la ciudad de Buenos Aires no existimos. Se digitalizó todo el año. Pero ese fichero parece haber desaparecido en alguna mudanza. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

“Acabo de enterarme que los nacidos el 27 de abril de 1968 en la ciudad de Buenos Aires no existimos. Se digitalizó todo el año, pero ese fichero parece haber desaparecido en alguna mudanza. Estoy pensando en que me rehagan la partida y me bajen un par de décadas”, reveló la conductora, ironizando.

Su padre Horacio Alberto Pazos falleció el pasado 14 de febrero, y la periodis lo despidió con un desgarrador mensaje dando a conocer que debió tomar la decisión más difícil de todas: pedirle a los médicos del Argerich que no lo forzaran más.