El Gobierno argentino les negó el asilo político a cuatro funcionarios de Evo Morales

En medio de la crisis que atraviesa Bolivia por el golpe de Estado que obligó al presidente Evo Morales a renunciar para evitar un derramamiento de sangre, aseguraron que la Embajada argentina en el país vecino le denegó ayer el pedido de asilo político a cuatro funcionarios de Morales. Sobre la versión se explayó Jorge Faurie, quien negó que fuera cierto.

Afirmaron a Infobae que desde Argentina argumentaron que “no ameritaba gravedad o una situación de riesgo” y que la sede diplomática carecía de espacio físico para albergar más gente teniendo en cuenta que la asilaron en los últimos días a otros dos funcionarios. Además, la decisión la habría definido el embajador en La Paz, Armando Álvarez García, en consulta con el canciller.

“Por razones de secreto de Estado no podemos dar los nombres de los ex funcionarios de Bolivia que pidieron asilo en la Embajada argentina. Pero podemos decir que los casos no ameritaban gravedad para el encuadre de asilo y que el edificio de la sede diplomática está colapsado”, habría explicado un diplomático.

En tanto, Faurie utilizó su usuario de Twitter para desmentir la noticia, y sostuvo que se trata de "una absoluta mentira".

"Es absoluta mentira lo expuesto por un periodista respecto de mi no autorización para ingresar funcionarios bolivianos a la Embajada Argentina", apuntó en referencia a Martín Dinatale.

Y agregó más tarde: "Es muy clara la instrucción a los funcionarios diplomáticos y estamos todos trabajando para ofrecer la asistencia necesaria a quienes su integridad física esté en peligro".

Es absoluta mentira lo expuesto por un periodista respecto de mi no autorización para ingresar funcionarios bolivianos a la Embajada Argentina. — Jorge Faurie (@JorgeFaurie) November 12, 2019