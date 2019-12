El Gabinete Nacional de Alberto Fernández: uno por uno todos los ministros y ministras

Finalmente se terminó el misterio. El presidente electo Alberto Fernández presentó este viernes a los hombres y mujeres que ocuparán los ministerios del gabinete nacional a partir del 10 de diciembre. Si bien varios nombres ya se habían confirmado previamente, la presentación oficial se llevó adelante esta tarde en una conferencia de prensa en las oficinas del Frente de Todos en Puerto Madero.

1-Jefe de Gabinete

-Santiago Cafiero: Se trata de un jóven politólogo proveniente de una de las familias más tradicionales del peronismo. Es nieto del histórico dirigente bonaerense Antonio Cafiero y una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández. Durante la campaña electoral fue uno de los principales armadores del Frente de Todos. Coordina además el Grupo Callao, el colectivo de intelectuales más cercano al presidente electo. Suceder a Marcos Peña será su primer cargo en el Poder Ejecutivo.

2-Ministro de Economía

-Martín Guzmán: Es doctor en Economía, trabaja junto al Premio Nobel Joseph Stiglitz y edita el Journal of Globalization and Development. El perfil académico y sus ideas en torno a la renegociación de deuda lo catapultaron a un puesto que requerirá mucho trabajo en el corto plazo. Su designación fue uno de los máximos interrogantes sobre el futuro Gobierno.

3-Ministerio de Desarrollo Productivo

-Matías Kulfas: Es doctor en Ciencias Sociales de Flacso y tiene una extensa trayectoria en el sector público. Trabajó en el Ministerio de Economía, en el Banco Nación y en el Banco Central durante el kirchnerismo. Tiene una visión heterodoxa de la economía e integra el equipo que acompaña a Alberto Fernández junto con Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y Guzmán,

4-Ministerio de Salud

-Ginés González García: Médico y especialista en política sanitaria, ocupó la cartera de Salud durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y toda la gestión de Néstor Kirchner. Fue embajador en Chile durante el mandato de de Cristina Fernández. Es un reconocido defensor de la despenalización del aborto y la educación sexual. Además, al frente del ministerio impulsó la Ley de Genéricos.

5-Ministerio de Relaciones Exteriores

-Felipe Solá: El diputado nacional de Red por Argentina y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires es una de las figuras cuyo cargo estaba confirmado implícitamente desde hace tiempo. Si bien no posee antecedentes en materia diplomática, es una persona de mucha confianza de Alberto y lo acompañó en todos los viajes al exterior desde su triunfo en las PASO. Como su segundo se encontrará a Pablo Tettamanti, quien se desempeñaba como embajador en Rusia hasta que la ex canciller Susana Malcorra lo removió por unas expresiones a favor del kirchnerismo de su esposa.

6-Ministerio de Educación

-Nicolás Trotta: El rector de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) actuó como coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos. Forma parte del grupo del PJ porteño junto a su titular Víctor Santa María y Gisella Marziotta. Como vice tendrá a una especialista de vasta experiencia como Adriana Puiggrós.

7-Ministerio del Interior

-Eduardo “Wado” de Pedro: Es uno de los dirigentes más importantes de La Cámpora y muy cercano a Máximo y Cristina Kirchner. Supo ganarse la confianza de Alberto en los últimos meses, cuando se encargó de articular la unidad entre el peronismo tradicional y el kirchnerismo. Tendrá ahora a su cargo el vínculo estratégico entre la Casa Rosada y los gobernadores del PJ.

8-Ministerio de Obras Públicas

-Gabriel Katopodis: El intendente bonaerense del partido de San Martín estará a cargo de esta cartera clave. Posee una muy buena relación con Alberto Fernández y una llegada directa al resto de los jefes comunales del conurbano bonaerense. Su nombre había sonado también para la cartera de Producción.

9-Ministerio de Ciencia y Tecnología

-Roberto Salvarezza: Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, es investigador superior del CONICET. Fue presidente de su directorio entre 2012 y 2015.​ Como científico se desempeña en el área de nanociencia y nanotecnología. Reemplazará a Lino Barañao que fue titular de esa cartera en los últimos dos gobiernos. Desde el Congreso ha sido uno de los más críticos

10-Ministerio de Desarrollo Social

-Daniel Arroyo: El diputado nacional coordinará el plan contra el hambre, uno de los proyectos más ambiciosos anticipados por Alberto Fernández. Es licenciado en Ciencia Politica y uno de los mayores especialistas en desarrollo social de la argentina. También posee una amplia experiencia en el sector público. Ocupó el cargo de viceministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires y es consultor de diversos Organismos Internacionales como el Banco Mundial, BID, UNICEF, CEPAL, PNUD.

11- Ministerio de Cultura

-Tristán Bauer: Cultura volverá a tener rango ministerial y será el prestigioso cineasta el encargado de llevarlo adelante. Durante la gestión de Cristina Kirchner estuvo a cargo del Sistema Nacional de Medios Públicos. Bajo su gestión se creó el Canal Encuentro, Paka Paka y se le dio vida a personajes pedagógicos para grandes y chicos como "Zamba". Además, durante la campaña electoral trabajó en el armado de las piezas audiovisuales. Entre sus películas se destacan “El camino de Santiago”, sobre Santiago Maldonado; “Iluminados por el fuego”, el multipremiado film sobre la guerra de Malvinas y “Evita, una tumba sin paz”.

12-Ministerio de Seguridad

-Sabrina Frederic: Es doctora en Antropología Social por la Universidad de Utrecht y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes e Investigadora Independiente del CONICET. De un fuerte perfil académico, la especialista en Seguridad integra el grupo de intelectuales Agenda Argentina. Ocupó la subsecretaría de Formación del ministerio de Defensa durante la gestión de Nilda Garré.

13-Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

-María Eugenia Bielsa: ex vicegobernadora de Santa Fe y precandidata a gobernadora en la última elección provincial. Fue derrotada por el senador peronista Omar Perotti quien luego se quedó con la gobernación. Como arquitecta, Bielsa es especialista en cuestiones de vivienda social. Además, tiene dos hermanos ampliamente conocidos por la opinión pública: Rafael, jurista y canciller de Néstor Kirchner y Marcelo, director técnico de la selección argentina de fútbol.

14-Medio Ambiente

-Juan Cabandié: Fue diputado nacional y legislador porteño. Nació en la ESMA en 1978 y sus padres fueron desaparecidos por la última dictadura cívico militar. Su nombre irrumpió en la vida política en 2004 cuando Néstor Kirchner lo invitó como orador en el histórico acto realizado en ex centro clandestino de detención. Fue el nieto recuperado número 77 por Abuelas de Plaza de Mayo. Integró la mesa de conducción nacional de La Cámpora.

15-Ministerio de Turismo y Deportes

-Matías Lammens: Fue candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Frente de Todos. Es el actual presidente del club San Lorenzo. La secretaria de Deportes será la ex jugadora de hockey, Inés Arrondo, con experiencia en el área social del deporte, y en la de Turismo probablemente recale Miguel Cuberos.

16-Ministerio de Justicia

-Marcela Losardo: Abogada, mujer de confianza de Alberto Fernández, compartió estudio jurídico con el presidente electo y lo acompañó en distintas áreas de la administración pública como el Banco Provincia y la superintendencia de Seguros entre otro. Cuenta con una buena llegada en los Tribunales. Deberá lidiar con la corporación judicial y con el oscuro mundo de Comodoro Py.

17-Ministerio de Transporte

-Mario Meoni: Ex intendente de la localidad bonaerense de Junín y cercano a Sergio Massa, Meoni cobró relevancia luego de que se bajara la candidatura para ese puesto del senador cordobés Carlos Caserio. De origen radical, Meoni fue parte de los dirigentes de la UCR que acompañaron a Julio Cobos cuando se conformó la Concertación Plural y se creó el radicalismo K. Tras la fractura con el entonces vicepresidente, Cobos volvió al radicalismo y Meoni se fue acercando a Massa.

18-Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

-Elizabeth Gómez Alcorta: Es abogada, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor. Se especializó en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, y en Ciencias Políticas y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación y en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Fue subcoordinadora del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

19-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

-Luis Basterra: Ingeniero Agrónomo, fue ministro de la Producción y Ambiente de Formosa entre 2003 y 2009, y del 2009 al 2011 ocupó el cargo de vicepresidente del INTA. Recientemente juró como diputado nacional. Su lugar se disputaba con el ex secretario de Agricultura Gabriel Delgado, de un perfil más técnico. Basterra tendrá que lidiar con las tensiones del sector agropecuario, que ya advirtió su rechazo a la restitución de las retenciones.

20-Ministerio de Trabajo

-Claudio Moroni: Es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue docente titular de la Cátedra de Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo de la Carrera de Relaciones del Trabajo. Fue titular de la AFIP, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, de la Sindicatura General de la Nación, de la Superintendencia de Seguros de la Nación y consultor en seguros del Banco Interamericano de Desarrollo. También se desempeñó como jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Banco Provincia de Buenos Aires y miembro del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

21-Ministerio de Defensa

-Agustín Rossi: El diputado santafesino ya ocupó este cargo entre 2013 y 2015, durante los últimos años de mandato de Cristina Kirchner. Hasta el 10 de diciembre se desempeñará como jefe del bloque del Frente para la Victoria, lugar que dejará a Máximo Kirchner. Es uno de los líderes de la Corriente Federal de la Militancia y un referente histórico del kirchnerismo. Su cargo había sido confirmado públicamente en los últimos días y para su designación se contempló la necesidad de designar a un dirigente con experiencia y peso político propio, en el marco de la avanzada desestabilizadora en otros países de la región.