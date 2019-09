El emotivo relato de un abuelo que cuenta cómo fue su encuentro con Kicillof

El relato de un abuelo de 82 años se volvió viral e hizo emocionar hasta las lágrimas cuando contó cómo fue el momento que conoció al candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, y se abrazaron.

“Siempre fui más del radical intransigente que era más de la izquierda que de derecha, peronista no, pero cuando vino Néstor me hice kirchenrista”, contó el jubilado que además es carnicero en Caballito.

“Y mi debilidad es el trabajo, por eso, cuando me di ese abraza con Kicillof fue para mí... Cuando vino, estaba en ese rincón y le dije a la chica ‘quisiera abrazarme con Kicillof’. Me abracé, lloré, me apretó y sentí otra cosa”, manifestó sumamente emocionado el abuelo.

Resulta que el candidato a gobernador visitó hace unos meses la carnicería que está en Primera Junta, en le barrio porteño de Caballito.