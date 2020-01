El elogio de Duhalde a Cristina Kirchner por las elecciones

El ex presidente Eduardo Duhalde elogió a la vicepresidenta Cristina Kirchner por su capacidad de armado político que llevó a que el peronismo gane las elecciones presidenciales de 2019. "Me cerró la boca", reconoció el dirigente, quien en un primer momento había criticado la postulación de Alberto Fernández.

El dirigente recordó que "cuando los periodistas preguntaron" dijo que "fue un error porque Alberto no era conocido": "Después conté que me tapó la boca porque Alberto demostró su capacidad de consenso, que es muy grande, y de trabajo. Pensé que Cristina se había equivocado pero fue una gran armadora", sostuvo.

El ex presidente comentó que "con Cristina ya quedamos que nos vamos a encontrar. Yo estoy con el presidente, mañana con la vice gobernadora y ya estuve con el gobernador. Tenemos que poner en marcha nuestro enorme potencial".

En diálogo con Leo Rossi en "La Noche Recién Comienza" de la coyuntura política reconoció que su frase sobre los depósitos el día que asumió como mandatario en 2002 fue una equivocación. "La gente estaba muy enojado, era un escándalo que vivía pero teníamos claro que a pesar del default, de los bancos cerrados, teníamos que tomar la medida más antipática de todas, que era salir de la convertibilidad. Había que tomar esa decisión. Para mucha gente, después de eso, fueron buenos años", afirmó.

Consultado por la convertibilidad expresó que "dura un tiempo, yo como gobernador lo sabía. Lo notaba con los cierres de fábricas, la producción sabía que había que cambiar", y agregó que en 2002 "decir que el que depositó dólares recibiría dólares fue un error. La frase marca lo grave de la situación, y no se dieron cuenta que 11 días después de asumir convoqué a una conferencia de prensa y dije que me había equivocado. El único que lo notó fue Felipe González, que lo resaltó en el prólogo de mi libro".

"El año arrancó con decisiones difíciles, es un momento complejo y esperando que se ponga todo en marcha. Es muy tempranito para poder analizar esto a fondo. Estoy convencido de que si le ponemos ganas podemos remontar la cuesta. Lo que viene pasando es que los dirigentes no entienden, en general, no saben lo que es el ADN productivo. Todos los dirigentes saben es que no explotamos nuestro inmenso potencial", apuntó el dirigente del PJ en primer lugar, en diálogo con Radio Cooperativa.

También mencionó que "el tema más importante es el desarrollo, el Presidente lo ha planteado y ha designado a un ministro por eso. Lo mismo pasa en la provincia, esperemos que se pueda hacer. En Santa Fe, el gobernador electo es un hombre que fue ministro de Producción".