El elogio de Beto Casella al kirchnerismo

El conductor Bautista 'Beto' Casella cuestionó la gestión presidencial de Mauricio Macri y valoró parte de la administración kirchnerista por el progreso económico.

El presentador de Bendita aseguró que el ex presidente Macri "no pudo con la crisis nunca" y resaltó que el actual jefe de Estado Alberto Fernández "encarna un movimiento político que siempre estuvo más atento a un forma de distribución justa". Al tiempo que ponderó "tres años de la gestión kirchnerista donde se vio un poco más de prosperidad".

Al hablar del gobierno de Macri, el periodista indicó que nadie duda que el ex mandatario no pudo controlar la crisis "porque además están los indicadores, porque podría leer desde el empleo hasta las empresas cerradas y la pobreza que creció". "Hay gente que dice: 'Él se encargó de conservar la República, y había que darle cuatro años más'. No sé si el país está para esperar cuatro años, como tampoco está para esperar cuatro años de Alberto. Hoy estamos terceros, después de Venezuela y Zimbabue, entre 160 países en el pico de la inflación", señaló.

En ese sentido, Casella consideró que se necesita "una nueva clase de líderes que estén viendo estas cosas y que hablen del por qué la decadencia argentina" y luego valoró al kirchnerismo.

"La inflación tampoco es algo que pudo domar la gestión kirchnerista. Pero si vos me preguntás si para este país enloquecido un modelo medio keynesiano, donde el consumo genera más trabajo y el trabajo redunda en consumo, y por lo menos se mueve un poquito de platita… Yo lo vi. Hubo dos, tres años de la gestión kirchnerista donde se vio un poco más de prosperidad", aseguró.

En tanto que sobre Alberto Fernández, el conductor señaló que espera que Alberto encare los valores del peronismo, pero sostuvo que su duda es 'si se va a poder con tanto endeudamiento". "Es difícil al mismo tiempo poner en marcha un plan de producción, de fomento de las pymes, de generar empleo, cuando estás pensando todo el tiempo: “¿Cuánto les debo a estos para el mes que viene?'", afirmó.

Y concluyó "Respecto de las intenciones creo que históricamente el peronismo, con todas sus contradicciones y arbitrariedades, ha reparado un poco más en el que menos tiene. Y hoy es prioridad reparar en el que menos tiene"