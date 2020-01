El duro cruce entre Reynaldo Sietecase y el abogado Fernando Burlando: "Usted tiene empatía con los asesinos"

Reynaldo Sietecase y Fernando Burlando protagonizaron un polémico cruce al aire. El intercambio se dio en el programa “La inmensa minoría” por Radio con Vos (FM89.9). El periodista calificó los dichos de Burlando sobre los rugbiers (donde consideró que todos son asesinos, cobardes y "cagones que merece morir en la cárcel"-sic-).

Sietecase disparó: "Sus declaraciones son horribles y contribuyen a sembrar cierto aire de odio”. Y agregó: “Nobleza obliga, bah el buen periodismo obliga y por eso le damos una oportunidad”.

Frente a esto, Burlando respondió: “Me parece que usted no entendió nada, yo no necesito de sus oportunidades. Se trata de una misión técnica de mi trabajo. Pensamos que cualquier castigo extra fuera de la ley es repugnante, tan repugnante como el delito que le hicieron a Fernando. Por eso digo que no entiende nada y hace una proyección, no es la mía".

Y agregó: “Usted califica mis declaraciones como horribles antes de analizarlas e interpretarlas. En segundo término, estaba haciendo una proyección temporal. Obviamente, los papás de Fernando no pueden verlo ni a la cárcel, se está desnaturalizando la situación. Me parece que usted tiene empatía…lo que me parece bien con los asesinos y sus papás. El homicidio de Fernando fue hecho por cobardes por cagones por gente que complotó con una persona que ni se defendió, si eso a Ud. le parece mal, me parece que tenemos criterios diferentes de vida.

El letrado de la familia Baez Sosa también dijo: Los responsables seguramente, van a pagar en prisión con prácticamente su vida, porque es perpetua, será su problema, pero dice eso. Es factible que cuando cumplan 35 años sus padres estén muertos. El nivel de vida es de 70 y 80 años entonces lo que dije fueron cuestiones objetivas: los asesinos generan incluso hasta la muerte de sus padres. Si a ud. no le gusta Sietecase, agarre los libros porque no puede ni interpretar una declaración”.

Frente a esto el periodista retrucó: “Creo que sus declaraciones fomentan el odio en la sociedad en lugar de re pensar los hechos, no ayuda”.

Burlando frente a esto dijo: “Para mí no son chicos, son asesinos. Matar cobardemente a una criatura es ilícito es asesino. Que me va a venir a explicar usted de violencia, yo soy el primero que dijo que no admitía actos de violencia o violaciones para estos asesinos (aunque usted no le guste)”.

Sietecase respondió: “Usted se presenta ahora como si fuera Ghandi yo no le digo nada sobre las otras personas que defendió como Darthés o la banda de los hornos no hago un prejuicio por la gente que usted defendió…” frente a esto el letrado cortó la comunicación.