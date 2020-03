El drama familiar de Jorge Rial por el coronavirus

En medio de la crisis generada por el coronavirus, el conductor Jorge Rial reveló el drama familiar que afecta a su entorno. La pandemia es combatida día a día por los integrantes de la sociedad argentina quedándose en sus respectivos hogares y es por este motivo que la esposa del periodista le realizó un pedido expreso.

“Venimos con miedo también, y cada uno en su casa debe tener a su familia diciéndole ‘no vayas’. A mí me pasa. Romina, mi mujer, Ema y Violeta (hijas de ella) me dicen ‘no vayas, no vayas’", confesó Rial, evidenciando la solicitud de sus seres queridos para que no asista a conducir Intrusos.

Por otra parte, el conductor agregó: "Me cuesta hacer entender esto porque nosotros solamente entendemos que sentimos que tenemos que estar para informar y entretener. Quiero decir que no nos vamos a inmolar, por eso cada día vamos tomando más medidas". Sin embargo, reafirmo su compromiso con el público y aseguró que seguirá al lado de su audiencia: "Por eso estamos; no porque estamos locos y nos gusta”.