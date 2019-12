El divertido cruce al aire entre Alberto Fernández y la estudiante que aprobó su examen

El presidente electo, Alberto Fernández, saludó al aire a Agustina Sosa, la joven cordobesa que aprobó un examen gracias su apoyo. En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, Alberto Fernández aseguró: “Vamos a seguir cuidando mucho a la educación pública, porque va a generar muchas Agustinas” y bromeó: “No me extrañaría que ahora digan que presiono a profesores”.

Además, el mandatario electo relató: “Me divierte mucho Twitter, después de lo de Agustina me llegaron muchísimos mensajes. Les digo Fuerza pero estudiá, porque no hago milagros”. Asimismo, reveló que lo puso muy "contento lo de Agustina" y le pidió "entender es que aprobó por su propio esfuerzo". "Ella aprobó la materia por ella, no por mí”, subrayó.

Por su parte, la joven cordobesa contó: “No me iba a presentar, lo hice por el mensaje de Alberto” y “estaba sentada y angustiada porque no llegaba a estudiar y se me ocurrió escribirle a Alberto, sin pensar que me iba a contestar”.

Asimismo, remarcó: “Alberto saludó a Sonia, una amiga de Twitter que luego falleció, y algunos medios dijeron que Alberto era mufa. Y tuve la presión de sentir que si desaprobaba lo iban a usar mediáticamente”. “Desaprobar no me hubiera molestado en términos individuales, pero sabía que iban a decir que desaprobó la alumna a la que Alberto le mandó un saludo”, agregó. Además, dijo: “Con la materia que aprobé ya tengo un título intermedio”.