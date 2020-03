El discriminador ticket de un restaurante de Córdoba

Una pareja de jóvenes recibió este domingo a la noche, en un local de Córdoba, un discriminador ticket de un conocido restaurante. Un comentario homofóbico que fue repudiado. Se trata del local It Italy.



“Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que sólo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. Es hora de replantearse la gente con la que nos rodeamos y ‘trabajamos’. Más empatía con el prójimo por favor!!”, publicó Leonardo en su perfil de Facebook.



Por su parte, Edgar relató al canal de noticias El Doce la situación. “Le dijimos a la chica que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de ‘me quiero matar’”, describió sobre la empleada que los discriminó.