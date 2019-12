El descargo de Rolando Schiavi tras la decisión de Juan Román Riquelme de dejarlo afuera de Boca

El entrenador Rolando Schiavi rompió el silencio tras la decisión de Juan Román Riquelme de no renovarle su contrato como entrenador de la Reserva de Boca y cuestionó que los proyectos "deben respetarse de manera integral".

En sus redes sociales, el 'Flaco' publicó un descargo y deseó "lo mejor" para el club, pese a su salida a pocos días de que se terminara su contrato.

"Por decisión de la nueva comisión directiva de no renovarme el contrato, dejo de ser el Director técnico de la Reserva de Boca. No fue una decisión comunicada, ni argumentada por quienes resolvieron , pero la respeto . Deseando lo mejor para Boca, siempre", apuntó.

Y resaltó: "Cuando asumí, me comprometí con un proyecto ,con un desafío. Con el tiempo aparecieron propuestas de otros clubes pero los objetivos en mi casa, en Boca, estaban primero. Me voy tranquilo, satisfecho, sabiendo que dejé mi huella, dejando cosas nuevas que impactaron positivamente no solo en el trabajo sino en la vida de cada uno de los jugadores a mi cargo".

En esa línea, el histórico zaguero de Boca remarcó que "con el cariño de siempre" intentó construir el modelo de trabajo que había "soñado". Al tiempo que afirmó que le dio "una enorme satisfacción" ver crecer a los juveniles en lo profesional y en lo personal.

"Entiendo bien que pueden existir diferencias de criterios deportivos en cada gestión pero considero que los proyectos, para que sean exitosos, deben respetarse de manera integral", criticó al final.