El descargo de Pamela David tras realizar una fiesta en medio de la cuarentena: "No fue intencional"

Pamela David pasó por alto las medidas restrictivas para evitar el contagio de coronavirus y realizó una fiesta en Santiago del Estero. Frente a las múltiples críticas que recibió, la conductora quiso realizar un descargo para disculparse y explicar que no lo hizo "de manera intencional".

"No van a opacar las hermosas horas que viví en Santiago"

"Debido a las noticias falsas, la polémica que se generó en redes y a que me llegan distintas alertas de Google, quiero aclarar que llegué el sábado al cumple de mi hermano, mi papá reservó en un lugar para comer y claramente no existía ninguna restricción aún, solo folclore en vivo y la gente que estaba ahí ", comenzó en Twitter y añadió a manera de explicación: "¿Nos sacamos fotos? Sí. Pero de ahí a "organizar una fiesta", "cerrar un lugar" o no sé cuantas mentiras más tengo que leer, no es cierto!".

Debido a las noticias falsas, la polémica que se generó en redes y a que me llegan distintas alertas de google, quiero aclarar que: pic.twitter.com/ehOYagv3MG — Pame (@PamelaDav) March 18, 2020

Tras leer agresivos mensajes en las redes, David continuó con su comunicado en la red: "No suelo desmentir las difamaciones pero esta vez estamos en un momento tan delicado que lo amerita. No van a opacar las hermosas horas que viví en Santiago. Eso si , me volví el domingo, en cuanto comenzaron las medidas más restrictivas, ya estamos en casa , yo me quedo en casa".

"Claro que me equivoqué. Pero no lo hice de manera intencional. Nadie sabía nada. El domingo habló el presidente, hasta ese momento todavía iba a haber clases" y remató furiosa para desmentir y derrumbar las especulaciones: "No había restricción, no cerré ningún lugar (estaba abierto a público) y tampoco eramos 100".