El contundente mensaje de Graciana Peñafort por la muerte del juez federal Claudio Bonadio

Tras la muerte del juez federal Claudio Bonadio, las primeras repercusiones no tardaron en llegar. Una de las primeras en reflexionar al respecto fue Graciana Peñafort, quien recordó el destrato de parte del magistrado hacia Héctor Timerman, el ex canciller acusado de encubrir a los presuntos responsables del atentado a la AMIA y que padeció el proceso en medio de una cruel enfermedad que le costó la vida.

En sus redes sociales, Peñafort expresó: "Se murió Claudio Bonadio. Sin explicarle ni pedirle disculpas a la familia Timerman por el espanto que les hizo transitar. Espero que la justicia de Dios sea mas justa y misericordiosa de lo que fue Bonadio como juez. Mi pésame a la familia".

El polémico magistrado dio curso a la denuncia presentada en su momento por el fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y acusó a la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller, a quien le dictó prisión preventiva pero con domiciliaria y quien tuvo que pedirle permiso para viajar a los Estados Unidos a tratarse por el cáncer. Recientemente, se cumplió un año de la muerte del ex funcionario.