El contexto internacional y la crisis económica argentina

El presidente de los Estados Unidos conminó a la Reserva Federal a producir un recorte de la tasa de interés que remunera a los fondos federales, la cual sirve de referencia para la economía, para prevenir un riesgo de recesión. Donald Trump es consciente de la necesidad de aislar a la economía norteamericana de un devenir global que, desde hace una década, no encuentra un sendero sostenido de expansión.

Es el primer planteo de resolución de la crisis del 2008 por la vía de recuperar la demanda efectiva y potenciar el desarrollo económico nacional en detrimento de la interacción de la globalización. El duro conflicto iniciado con China, la segunda economía del mundo, se inscribe en este proyecto.

As I predicted, Jay Powell and the Federal Reserve have allowed the Dollar to get so strong, especially relative to ALL other currencies, that our manufacturers are being negatively affected. Fed Rate too high. They are their own worst enemies, they don’t have a clue. Pathetic!