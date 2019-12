El comentario de "Mica" Viciconte que enfureció a Pamela David en vivo

La conductora de América Pamela David se mostró molesta cuando la modelo Micaela Viciconte le envió saludos por su "retirada" en referencia a su salida de Pamela a la Tarde. La mediática afirmó que no se retira del "trabajo" y que sólo finaliza el programa.

"Gracias Pamela. Y me enteré que te retirás, así que un beso muy grande”, afirmó Viciconte en un comentario que enfureció a David que salió a desmentir la información con énfasis.

"“¡No! Yo no me retiro a ningún lado. Se termina este programa. Te paso el dato, porque me encanta el que no escucha la entrevista. Lo que termina es ‘Pamela a la Tarde’”, se molestó Pamela David.

La modelo Viciconte entendió la molestia de la conductora de televisión y la acusó de tirarle un "palo". David respondió: "Pero te agradezco, para aclarar. No me retiro a ningún lado. Amo trabajar y la verdad es que quiero seguir trabajando pero ‘Pamela a la Tarde’ se termina. Así que estoy abierta a las oportunidades”.