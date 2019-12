El comentario de Lorena Maciel contra Adrián Ventura en TN: "A mí no me da lugar"

Un momento tenso se vivió en el piso de Todo Noticias este martes por la mañana. Los conductores dejaron entrever una pequeña interna.

Mientras el columnista explicaba su visión de la indagatoria de la ex Presidenta Cristina Kirchner, Maciel interrumpió su alocución con una chicana: “Mira que bien Ventura, como te da lugar…a mí no me da lugar”.

Frente a lo que Guillermo Lobo quiso hacer pasar desapercibido ese momento. Sin embargo se escuchó el reclamo de Maciel, frente a lo que Adrián Ventura solo eligió el silencio y una sonrisa incómoda.