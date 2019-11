El blooper de Tini Stoessel que generó la risa de todos

La cantante Tini Stoessel protagonizó un incómodo momento que involucró a su pareja, la estrella del reggaeton Sebastián Yatra. La exDisney se confundió en un programa de televisión en vivo y causó la risa de miles de expectadores.

Stoessel se encuentra en Colombia realizando su primera gira por ese país. Como marco de su visita, la cantante participó del programa The Juanpis live show, un conocido espectáculo humorístico.

Durante el programa le propusieron a Tini reconocer el torso de su novio, entre unas fotos que mostraron en las pantallas. Lo que no sabía la cantante era que esas imágenes iban a estar retocadas.

Mientras intentaba saber quién era Yatra, la artista confundió una imagen de Rodrigo Alves con el del cantante Cristian Castro. Alves es conocido en el mundo por ser el llamado Ken humano, ya que se operó el cuerpo y el rostro para parecerse al muñeco.

Cuando Tini lanzó la pregunta: "¿Es Cristian Castro, no?", todos se largaron a reír y ella se tapó la cara diciendo: "¡Ay, no! Me quiero morir y es en vivo".