El abogado de Cristina denunció cómo el Gobierno "opera" en las causas judiciales

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, comentó las causas que se siguen contra la ex presidenta y remarcó que "el juicio de Obra Pública nunca tendría que haber empezado, solo lo hacen para que le sirva al Gobierno para tapar la situación económica y operar las elecciones". Del mismo modo, señaló que "hoy hay 5 procesos ante los tribunales orales. Uno es dólar futuro, que no lo van a iniciar porque mostraría que no hay delito. Otro es el memorándum, que no es judiciable". "Hay dos causas más, que son por los hoteles, donde las partes estamos haciendo los pedidos de prueba", enfatizó. Y puntualizó: "El único juicio que va a continuar estos meses es el de la Obra Pública, aunque deberían suspenderlo”.

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el letrado también se refirió a la citación a declarar que cursó el juez Bonadio a Alberto Fernández en el marco de la causa del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán: “La citación de Bonadio a Alberto es otra muestra de la alianza de Comodoro Py con el Gobierno en plena campaña".

“El Centro de Información Judicial transmitió toda la acusación pero cuando nos tocó hablar a los abogados defensores justo no funcionaba", contó. Y destacó que "no transmitieron para el público la audiencia donde planteamos que el juicio no tiene que continuar". En ese sentido remarcó que "Le voy a pedir por escrito explicaciones al CIJ de por qué no transmitieron la audiencia de ayer", afirmó Beraldi.

"Los estudiantes me plantean que lo que les enseñamos en la Universidad, que son la Constitución, el Código Penal, no se cumple en algunos tribunales", aseveró. Y contó que "Cristina viaja autorizada a Cuba y vuelve en 10 días. No necesita ningún permiso para salir del país, pero igual notificamos a todos los juzgados".