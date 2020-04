Eduardo Feinmann y Jonatan Viale sorprendieron al destacar la importancia del Estado y que "el mercado no te salva"

Los periodistas macristas Jonatan Viale y Eduardo Feinmann mantuvieron una conversación impensada para ellos, por lo menos, tres meses atrás. Y es que en el momento compartido que suelen tener en vivo, ambos conductores resaltaron las virtudes del rol del Estado y aseguraron que "el mercado no te salva".

Aguantamos todo lo que pudimos. pic.twitter.com/wEbaji3t8v — Salieri de Nik (@Herezeq) April 17, 2020

"Clave que es el rol del Estado hoy. Por ahí no nos estamos dando cuenta. Yo no soy muy fanático del Estado elefantiásico que se te mete por la mirilla de tu casa. Indudablemente en toda guerra, en toda situación dramática, el Estado tiene que estar presente todo el tiempo. Presente, poderoso, que acompañe y a todos los sectores", aseguró Feinmann, ante la sorpresa de los televidentes.

Pero no fue el único y el joven Viale no quedó atrás: "Acá no hay cuestiones ideológicas que valgan, porque acá el mercado no te salva", destacó. Su colega apoyó la declaración y añadió que hoy el "único enemigo es el virus".

"En una situación crítica de pandemia no hay mercado, no hay nada, no existe", concluyó.