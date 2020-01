Eduardo Duhalde y su teoría sobre la muerte de Nisman: "Me quedé con la idea de un suicidio inducido"

El ex presidente Eduardo Duhalde se refirió a la marcha en conmemoración del fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte y enfatizó que para él se trató de un suicidio inducido.

En diálogo con Radio 10, el ex funcionario fue consultado sobre las actitudes agresivas de la oposición a Alberto Fernández y la reciente manifestación que organizó Elisa Carrió.

"El ser humano generalmente piensa lo que quiere pensar y ve lo que quiere ver. Hay una homogeneidad que todos los que están en contra del gobierno kirchnerista creen y se enojan porque dicen que a Nisman lo mataron. No está mal que la gente vea lo que quiera ver, pero es así desgraciadamente", conjeturó.

"No son los temas que a mi me apasionan. Yo me quedé con la idea de que lo de Nisman fue un suicidio inducido", concluyó sobre el tema.

En paralelo, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, analizó este lunes la serie que publicó la plataforma Netflix sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y fue muy crítica con el rol de la justicia federal en aquel momento. Dentro de su crítica, elogió a quien fuera la fiscal del caso, Viviana Fein, y recordó con cariño al excanciller Héctor Timerman.

“La verdad… algo que nunca buscó ni Comodoro Py ni la mayor parte del Poder Judicial que tuvo intervención -claro que con honrosas excepciones- en este caso. Ni tampoco, y no hace falta decirlo después de 26 años de impunidad, en la causa AMIA”, añadió.