Horacio Pagani eligió a los mejores futbolistas de la historia y sorprendió a todos

Pagani eligió a los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol y sorprendió a todos.

Horacio Pagani eligió a quienes son, en su consideración, los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol. El periodista de TyC Sports y El Trece, quien tuvo una larga trayectoria en la gráfica de Clarín y El Gráfico, fue consultado por su colega Hugo Balassone acerca de quiénes integrarían un ranking de los cinco mejores futbolistas. Si bien cambió la lista sobre la marcha debido a un olvido, los nombres que incluyó son de reconocidas leyendas del deporte que representan el gusto de Pagani a la hora de pensar el fútbol.

El listado del periodista incluyó, en un principio, a Diego Armando Maradona como líder absoluto, seguido de Lionel Messi, Johan Cruyff, Zinedine Zidane y Juan Román Riquelme. Cuando fue consultado por Pelé, un jugador 'fetiche' para Pagani, él mismo modificó la lista colocándolo a la par de 'Pelusa' y sacando al holandés con paso por Ajax y Barcelona. La presencia de Riquelme, una debilidad absoluta para 'Pucho', no es una sorpresa aunque puede tomar desprevenido a más de uno: a pesar de haberlo criticado fuertemente en el último tiempo por su rol como dirigente, Pagani siempre expresó su admiración por el ex Boca Juniors.

Los mejores jugadores de la historia, según Horacio Pagani

Diego Armando Maradona y Pelé (comparten el primer lugar). Lionel Messi. Zinedine Zidane. Juan Román Riquelme.

Pagani eligió a Juan Román Riquelme como uno de los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol.

El ataque menos pensado de Horacio Pagani a Riquelme por Boca: "Absolutista"

Horacio Pagani protagonizó el ataque menos pensado contra Juan Román Riquelme por su manejo como presidente de Boca Juniors. El histórico periodista deportivo de TyC Sports, una estrella de la televisión argentina, siempre se mostró como un fanático del exenganche cuando era futbolista. Sin embargo, en la actualidad lo cruzó por el carácter "absolutista" con el que -según él- maneja al club de La Ribera.

En una entrevista en un programa de streaming, el reportero de 81 años liquidó al ídolo del "Xeneize" por la gestión que lleva adelante como el mandamás de la institución desde diciembre del 2023. Aunque anteriormente tuvo cuatro años como vice, hoy es el titular de la entidad más popular del fútbol argentino aunque, según "Horacito", no lo está haciendo a la altura de sus expectativas.

El panelista de TyC y de El Trece disparó munición gruesa contra el exvolante de la Selección Argentina, aunque primero aclaró: "Me considero uno de los inventores de Riquelme en el periodismo porque, de la manera en la que yo lo defendí cuando él jugaba, no lo defendía nadie. No conocí a otro jugador que entendiera mejor el fútbol que Román". Allí fue cuando comparó: "Como dirigente, no puedo decir lo mismo...".

Pagani, un histórico admirador de Riquelme.

Al respecto de esta situación, "Horacito" desarrolló: "Me parece que Boca es un club muy grande y no me parece que él quiera decir que lo maneja como que es el patio de su casa". Al mismo tiempo, remarcó: "No me parece que todos los que están con él tengan que ser exjugadores, amigos, y que sean los que manejen el club". Incluso, opinó que "los clubes se manejan con gente idónea en distintas alternativas, distintas áreas" y completó: "Me parece que ha tomado un poder absolutista, en donde él tiene que decidir todas las cuestiones. Y no me parece bien, te digo la verdad".