El ataque menos pensado de Horacio Pagani a Riquelme por Boca: "Absolutista"

El ataque menos pensado: Pagani fulminó a Riquelme en Boca.

Horacio Pagani protagonizó el ataque menos pensado contra Juan Román Riquelme por su manejo como presidente de Boca Juniors. El histórico periodista deportivo de TyC Sports, una estrella de la televisión argentina, siempre se mostró como un fanático del exenganche cuando era futbolista. Sin embargo, en la actualidad lo cruzó por el carácter "absolutista" con el que -según él- maneja al club de La Ribera.

En una entrevista en un programa de streaming, el reportero de 81 años liquidó al ídolo del "Xeneize" por la gestión que lleva adelante como el mandamás de la institución desde diciembre del 2023. Aunque anteriormente tuvo cuatro años como vice, hoy es el titular de la entidad más popular del fútbol argentino aunque, según "Horacito", no lo está haciendo a la altura de sus expectativas.

Pagani sorprendió a todos y cruzó a Riquelme: "Todos sus amigos"

El panelista de TyC y de El Trece disparó munición gruesa contra el exvolante de la Selección Argentina, aunque primero aclaró: "Me considero uno de los inventores de Riquelme en el periodismo porque, de la manera en la que yo lo defendí cuando él jugaba, no lo defendía nadie. No conocí a otro jugador que entendiera mejor el fútbol que Román". Allí fue cuando comparó: "Como dirigente, no puedo decir lo mismo...".

Pagani, un histórico admirador de Riquelme.

Al respecto de esta situación, "Horacito" desarrolló: "Me parece que Boca es un club muy grande y no me parece que él quiera decir que lo maneja como que es el patio de su casa". Al mismo tiempo, remarcó: "No me parece que todos los que están con él tengan que ser exjugadores, amigos, y que sean los que manejen el club". Incluso, opinó que "los clubes se manejan con gente idónea en distintas alternativas, distintas áreas" y completó: "Me parece que ha tomado un poder absolutista, en donde él tiene que decidir todas las cuestiones. Y no me parece bien, te digo la verdad".

Pagani fulminó a Marcelo Gallardo: "Blindado por la prensa"

Consultado acerca del entrenador e ídolo de River Plate, el entrevistado respondió que está "blindado por la prensa, por los periodistas", aunque valoró que "no cualquiera está ocho años y medio en un club como River". Con dureza, remató: "Yo tenía una gran predilección de él como jugador y yo no tengo nada contra él, pero se produjo tanto el empuje de chupamedismo de todo el periodismo que ahora me puse en contra, porque estoy en contra de lo que se exagera... Estaba clarísimo que la Conmebol estaba favoreciendo a River y perjudicando a Boca".