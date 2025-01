¿Por qué a Mar del Plata le dicen La Perla y quién fue el encargado de colocarle el apodo?

Por qué a Mar del Plata le dicen La Perla

Cada vez que el verano llega a la Argentina, miles de personas deciden tomar sus cosas y trasladarse a uno de los centros turísticos más destacados que existen que para combatir el calor. La ciudad de Mar del Plata cuenta con un apodo bastante particular como es La Perla, pero pocos conocen el origen del mismo y a qué se hace referencia.

Visitar la playa durante las vacaciones es el plan de varios argentinos para cortar con la rutina, tener cerca un paisaje distinto al de todos los días y poder descansar con cierta comodidad por las noches por el cambio abrupto de temperatura debido a la presencia del mar. Esto más otros atractivos hacen que Mar del Plata reciba una apodo algo singular.

"La Perla, Mar del Plata. Domingo 5 de enero, 16:00 hs", expresó Axmxox, como figura su usuario de X (Ex Twitter), con una foto que retrata como algunas personas descansan sobre la arena y disfrutan del oleaje de las olas. Este nombre que recibe la ciudad es uno que nace a partir de los atractivos naturales que dispone para que cada uno de los turistas pueda disfrutar en su visita.

"Mar del Plata está emplazada a orillas del océano Atlántico, y ostenta nada menos que 47 kilómetros ininterrumpidos de costas. Pero además, la ciudad posee otros relieves y bellezas naturales que la vuelven una localidad completa y sumamente atractiva", expresan desde IT Mar del Plata. Al paisaje costero se le deben sumar bosques, sierras, lagunas, arboledas, arroyos y canteras.

Toda esta combinación de elementos naturales generó que un autor desconocido haya decidido darle el apodo de La Perla de la costa de la Argentina porque no solo tiene mar y arena para mostrar. Se puede apreciar una excelente entramado de lo la natural y lo urbano en cuestión de pocos minutos de distancia.

