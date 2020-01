Eduardo Duhalde con Roberto Navarro: "Tengo un problema con los usureros"

Eduardo Duhalde habló en El Destape Radio sobre el actual contexto económico , político y social del país. El ex presidente se refirió a la negociación por la deuda y señaló: "Los acreedores saben que no podemos pagar ahora y saben que tenemos potencialidad para pagar en el futuro entonces... No hay que calentarse, hermano".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente se quejó: "¿Quieren que sigamos bajando sueldos, haciendo achiques? Nosotros si salimos lo vamos haciendo una política productiva ¡Están locos!".

Además, recordó que durante su presidencia no pagó porque "tengo un gran problema con los usureros". El capitalismo usurero debe terminarse” relató.

Sobre la posibilidad de no pagar la deuda, Duhalde agregó que "no hay ninguna posibilidad de seguir discutiendo esto".

Con respecto a la deuda que enfrenta hoy el gobierno de Alberto Fernández, pronosticó: “Yo creo que la deuda va a terminar con una fuerte quita". Y ratificó: “El gran problema de Argentina porque se produce poco”.

En el plano personal, Duhalde se explayó: "Estoy ayudando constantemente. Ahora tengo una propuesta que creo que puede ser aceptada: la solución para el precio de los alimentos. Quiero que la gente pueda comer”. Duhalde además dijo que se reunió con la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y espera una reunión con el Presidente al regreso de su viaje protocolar.