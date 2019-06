Duggan: "Mauricio Macri ganó las elecciones de 2015 con la mentira de que Nisman fue asesinado"

El periodista Pablo Duggan regresó a 'Involucrados', el programa que conduce Mariano Iúdica y en el que participó como panelista, y debatió sobre la causa Nisman contra sus excompañeros tras las operaciones mediáticas del Grupo Clarín.

"¿Sabes por qué se desató esta locura de Clarín? hace dos semanas se rumoreó. como está cambiando el ambiente político, que el juez Ercolini estaba evaluando la posibilidad de que en la causa se haga una reevaluación. Como la causa no va a ningún lado y hace tres años no avanza un corno, y al Gobierno y a Clarín les preocupa mucho que esta causa termine caratulada como un suicidio, lo presionan al juez.

Y continuó: "Subieron a la pagina web una nota de hace un año, un escándalo y una vergüenza la operación de prensa de subir una nota vieja como nueva, porque están presionando a Ercolini con una sarta de pavada".

Por su parte, la periodista oficialista Débora Plager intentaba quitar credibilidad al autor del libro "¿Quién mató a Nisman?" al decir que "cada uno termina creyendo lo que quiere, pero Duggan respondió: "Es que vos podes creer todo, pero tenes que saber que no se puede creer todo porque hace cuatro años que se investiga esto. Entonces hay cosas que ya están descartadas y que están probadas".

"Es una pavada, completamente irrelevante. La trampa tuya Débora, y permitime que te lo diga con todo respeto, es hacerle creer a la gente del otro lado que porque estuvo Berni cambió algo, y no cambió un carajo. Digamos la verdad", arremetió el periodista, y le recordó que "el fallo de la Justicia dice algo que no está probado en el expediente. Y te recuerdo que la doctora Viviana Fein dijo con toda claridad que no encontró un solo elemento que diga homicidio".

Por último, avisó que "si se juntan los tres peritos, la causa se cae", a lo que Iúdica interrogó si el motivo por el que buscan continuar con la investigación es la prisión de Cristina. "¿A vos qué te parece? Mauricio Macri ganó las elecciones de 2015 gracias a la mentira de que Nisman fue asesinado", sentenció el escritor.