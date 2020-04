Donald Trump invitó a los seguidores de Bernie Sanders a sumarse al Partido Republicano

Después de que el senador Bernie Sanders anunciara el fin de su campaña electoral, el presidente Donald Trump celebró y sugirió, irónicamente, que sus seguidores se vuelquen del partido demócrata al republicano.

Este miércoles, Sanders confirmó el alejamiento electoral y allanó el camino para que el moderado Joe Biden (ex vicepresidente de Barack Obama) sea el candidato que competirá contra Donald Trump en los comicios de noviembre en Estados Unidos. "Hoy estoy suspendiendo mi campaña. Pero mientras la campaña termina, la lucha por la justicia continúa", escribió Sanders en redes sociales.

Trump no dejó pasar el anuncio y usó el mismo canal para manifestar su alegría: "¡Bernie Sanders está fuera! Gracias a Elizabeth Warren. ¡De no ser por ella, Bernie habría ganado casi todos los estados el Súper Martes! Esto terminó justo como los demócratas y el DNC querían, igual que el fiasco de Crooked Hillary".

Pero el mensaje no terminó allí y lanzó una insólita invitación: "El pueblo de Bernie debería venir al Partido Republicano". Con el correr de los minutos, Trump redobló la apuesta: "¡Guau, Bernie no está dispuesto a renunciar a sus delegados, y quiere más de ellos! ¿De que va todo eso?".

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!