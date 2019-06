Donald Trump desembarca en Normandía para el 75° aniversario del Día D

Antes de desembarcar en Francia, el presidente Donald Trump y toda su familia fue recibido por la Reina Elisabeth II con gran pompa. Su aterrizaje en Inglaterra fue precedido por el insulto a Sadiq Khan, el intendente laborista de Londres tratándolo de “perdedor”. Trump se inmiscuyó sin empacho en la política interna de Inglaterra promoviendo un Brexit duro y sin acuerdo.

Su encuentro con Nigel Farage, líder del partido de extrema derecha “Brexit Party” causó gran malestar en la clase política inglesa. "Realmente me gusta Nigel. Tiene mucho que ofrecer ", dijo Donald Trump en el Sunday Times e incluso aconsejó a los británicos que incluyan al líder de extrema derecha en el equipo negociador del Brexit. "Él es muy inteligente" y permitiría a Londres "triunfar" en Bruselas.

Durante tres días, Donald Trump fingió no escuchar los miles de manifestantes que lo abuchearon el martes 4 de junio, en los alrededores de Downing Street. Mientras que el "Dump Trump! ("¡Trump a la basura!") sonaba fuerte cuando salía de la residencia con la Primer Ministro Theresa May, el presidente de los EE. UU afirmó que había visto en las calles de Londres solo personas aclamándolo: "Fue amor, una gran alianza. " Las manifestaciones ? "¿Pero dónde están?", Preguntó. Estas son "fake news".

La verdad es que el presidente de los Estados Unidos se reunió con muy pocos británicos comunes, ya que realizó casi todos sus desplazamientos en helicóptero, precisamente para evitar que se topara con los manifestantes. Lamentablemente el número de manifestantes fue significativamente menor de lo esperado, en todo caso menos de los cien mil movilizados en julio de 2018 durante el paso anterior de Trump en Londres. Las circunstancias extraordinarias de esta visita de estado, en un país sin un gobierno operativo y cuyo primer ministro debe renunciar el viernes 7 de junio, es suficiente para desestabilizar a la opinión publica.

Trump y Macron

Los dos presidentes se reunirán el 6 de junio en la prefectura de Caen, en lo que será la única reunión diplomática real del 75 aniversario del Día D, un símbolo de la unidad de los aliadosDurante su reunión, Donald Trump y Emmanuel Macron abordarán primero los temas de la lucha contra la amenaza terrorista, sobre los cuales las dos capitales están en sintonía, pero también los temas conflictivos como la lucha contra el cambio climático y la política con respecto a Irán: la retirada de Estados Unidos del acuerdo de julio de 2015 sobre la energía nuclear de Irán, defendida por los otros signatarios europeos (Francia, Reino Unido y Alemania), y la imposición de sanciones estadounidenses que afectan a las empresas y los bancos europeos han envenenado las relaciones entre ambos dirigentes.

Varias manifestaciones están previstas durante la conmemoración del 75 aniversario del Dia D. En Caen, el jueves a 17h30 varias asociaciones, sindicatos y partidos políticos manifestarán cerca del la prefectura donde se reunirán ambos presidentes.

Conmemoración

El 75° aniversario de los desembarques del Día D el 6 de junio de 1944 comenzó hoy miércoles 5 de junio en Portsmouth, en el sur de Inglaterra, puerto de partida de los buques para la playa normanda de Sword Beach. La reina Isabel II y muchos Jefes de Estado y de Gobierno estuvieron presentes para la ocasión: el estadounidense Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, el canadiense Justin Trudeau, el australiano Scott Morrison, la alemana Angela Merkel ...Durante la ceremonia, a la que asistieron 4.000 soldados británicos y 11 buques de guerra, Emmanuel Macron leyó la carta de un joven resistente, Henri Fertet, fusilado el 26 de septiembre de 1943, a la edad de 16 años. Escribió a sus padres: "Los soldados vienen a buscarme. No puedo esperar Mi escritura puede ser inestable, pero es porque tengo un pequeño lápiz. No le tengo miedo a la muerte, tengo la conciencia muy tranquila...” Las lecturas de testimonios de ex soldados y un desfile de la Real Fuerza Aérea, mezclando aviones modernos y cazas Spitfire de época, fueron parte de la ceremonia. Trescientos veteranos, mayores de 90 años, saldrán de Portsmouth el miércoles por la noche a bordo del crucero MV Boudicca para rehacer el viaje que realizó la mañana del 6 de junio hacia las playas de Utah Beach, Sword Beach, Omaha Beach, Gold Beach y Juno Beach.

En Francia

Mas de un millón de visitantes están previstos para la celebración del 75° aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía y recordar que al alba del 6 de junio de 1944, un ejército de 4266 barcos de transporte y 722 navíos de guerra, que transportaban más de 130 000 soldados británicos, estadounidenses y canadienses, se extendió sobre un frente de 35 kilómetros en las costas normandas, protegido por más de 10 000 aviones, tres divisiones aerotransportadas de las que saltaron al cielo 23 500 paracaidistas..

Bautizada como “Overlord”, la mayor operación aeronaval de la historia que estuvo dirigida por el general estadounidense Dwight Eisenhower y sus adjuntos los generales Omar Bradley y George Patton, así como por el mariscal británico Bernard Montgomery, sigue siendo todo un record en materia de organización logística y de innovación industrial y técnica.

75 años después, los emotivos cementerios blancos en los acantilados normandos recuerdan el precio que se pagó por aquella acción tan heroica como sangrienta: los soldados muertos y desaparecidos contabilizados son 3400 estadounidenses, 3000 británicos, 335 canadienses y entre 4000 y 9000 alemanes. Los masivos bombardeos en ciudades normandas y nudos de comunicación de la zona causaron la muerte de 2500 civiles. En este 6 de junio de 2019, el nonagenario Tom Rice saltará en pareja, junto a otros 200 paracaidistas, sobre el cielo normando, y para estar en forma ha estado acudiendo dos veces por semana a un gimnasio: “Espero –ha dicho- poder desplegar una bandera francesa, otra de Estados Unidos y una tercera de la 101 División”.

El rol de la resistencia francesa

Desde principios de 1942, los alemanes comenzaron la construcción del "Muro del Atlántico" contra la posibilidad de un asalto anfibio aliado desde Inglaterra. Establecieron miles de posiciones defensivas, confiando en particular en la fuerza laboral local: en Normandía, los combatientes de la resistencia - agrupados en la FFI, entre 1500 a 2000 resistentes son los que participan en los diversos sitios de construcción para establecer secretamente planos de estas instalaciones; algunos aprovechan la oportunidad de deslizar trozos de azúcar en los mezcladores de concreto para reducir la resistencia de los refugios de cemento construidos a lo largo de la costa. Las copias de estos planos luego llegan a Inglaterra, donde son analizados y actualizados por los servicios de inteligencia.

La información obtenida por la resistencia también permite a los aliados a afinar su nivel de conocimiento de las unidades alemanas presentes en Normandía. Al amanecer del martes 6 de junio de 1944, después del impacto de los bombardeos y los primeros combates, los miembros de la resistencia se sumaron a las fuerzas aliadas, a veces para servir como guías. Su excelente conocimiento del terreno representaba un innegable valor agregado para las tropas desembarcadas y para las unidades aerotransportadas. En total, la resistencia llevó a cabo cerca de 1000 sabotajes del 5 al 6 de junio de 1944. Los riesgos en que incurrieron los resistentes durante estas acciones fueron particularmente altos: un gran número de ellos tenía muy poco conocimiento militar. En la tarde del 6 de junio de 1944, las pérdidas de resistencia se estiman en 124 muertos, heridos, desaparecidos o tomados prisioneros. Sin embargo, la naturaleza repentina y masiva de estos sabotajes sorprendió profundamente y ayudó a desorganizar a las tropas nazis. Se calcula que murieron entre 30 000 y 40 000 resistentes de los 260 000 combatientes registrados durante los años de la ocupación.

El 6 de junio de 1944 marca el principio del fin de la invasión de los nazis en Francia. París sera liberada el 25 agosto después de cuatro años de ocupación. El 26 de agosto, el general de Gaulle y su séquito descienden los Campos Elíseos hacia la catedral de Notre-Dame donde asiste a un Te Deum. De Gaulle ordena que el Arzobispo de París, el cardenal Emmanuel Suhard, se ausente de la ceremonia. El general quiso sancionar a los eclesiásticos comprometidos en la colaboración con los nazis. Los alemanes capitularán el 8 de mayo de 1945 dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial.