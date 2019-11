Disney+ y una decisión que arruinó los capítulos de Los Simpsons

Las primeras 30 temporadas de Los Simpsons son uno de los principales atractivos de Disney+, la nueva plataforma de streaming que ya debutó en Estados Unidos. Sin embargo, apenas se produjo el lanzamiento, comenzaron a llegar críticas a la compañía por el tratamiento que le dio a las imágenes originales.

Para adaptar la serie a las pantallas de TV actuales, "widescreen" con una relación de aspecto 16:9, Disney+ recortó la imagen original del show animado que tenía una formato más cuadrado, con una relación de aspecto 4:3, propia de los televisores analógicos. En algunos casos, esa decisión para aprovechar el espacio completo de los televisores actuales implicó eliminar la parte superior e inferior de la imagen o bien estirar la imagen deformando a los personajes.

Ese fue el caso de un capítulo puntual de Los Simpsons en el que se pierde no sólo parte de la imagen, sino que deja de tener sentido uno de los chistes que había pensado Matt Groening, su director. Se trata de la visita a la planta de producción de cerveza Duff, en la que se ve cómo de un mismo caño sale la cerveza que se acumula en tanques con las etiquetas "Duff" regular, "Duff Lite" y "Duff Dry"

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format -- this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl