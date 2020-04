Diego Topa quedó varado en Miami con su hija recién nacida en plena pandemia

El animador infantil Diego Topa se encuentra varado en Miami, Estados Unidos, con su hija Mitai, debido al cierre de aeropuertos por la pandemia de coronavirus. El conductor habló de su situación actual, a tres meses de ser papá por el método subrogación de vientre.

En diálogo con Intrusos, Topa relató: "Estoy feliz, dedicado cien por cien a ella. Extraño mucho mi casa pero no tenemos todavía los papeles de Mitai para volver al país. Estamos haciendo las cosas bien, encerrados, sin salir. Con todo esto se paró todo. Es entendible, esta situación sobrepasa al mundo". Luego, confesó que siempre tuvo el deseo de ser papá.

Tras la pregunta del panel, Topa aprovechó para hablar del método elegido para concebir a su hija y se mostró muy entusiasmado de hablar con Jorge Rial. "Mitai encontró esta manera de llegar a nuestras vidas. Fue un proceso largo en el que se pasa por muchas emociones. Empezamos los trámites y pasaron casi cuatro años para que pueda llegar a nosotros". Y expuso los motivos por los cuales decidió que su hija naciese en Estados Unidos: Se dio la posibilidad de hacerlo acá porque tengo familia que quiero mucho".

"No podíamos creerlo. Solo se lo contamos a nuestra familia más chiquita hasta el sexto o séptimo mes pero el amor se filtra. Estaba desesperado por contarlo pero por una cuestión legal tampoco podía. Mitai es un nombre que me apasiona y llego de una manera muy especial. Tengo una amiga cantante que hace fusión de música folclórica y electrónica y un día me invitó a ver un espectáculo para chicos que se llamaba Mitai, que significa niño en el norte de nuestro país y en Paraguay. Ni bien lo escuché me vibró de una manera especial", comentó el conductor infantil, emocionado.

Sobre el final, finalizó con clara emoción: "Es una gordita maravillosa que tiene unas pestañas y te sonríe de una manera... Le ponemos música y se calma con Junior Express , así que ya es fan mía. Es la sensación más hermosa que uno puede tener".