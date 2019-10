María Eugenia Vidal reconoció en vivo que va a perder las elecciones

Diego Brancatelli cruzó en vivo a María Eugenia Vidal y le dijo que iba a perder las elecciones del 27 de octubre en Buenos Aires. Ella lo reconoció y se refirió al corte de boletas que piden los intendentes del oficialismo.

Después de todos idas y vueltas tensos entre el periodista y la gobernadora, finalmente este jueves ambos pudieron reirse en cámara.

MÁS INFO Los audios que complican a Vidal por las acusaciones de compra de votos

Él aseguró que ya "sentía nostalgia" porque sería "el último round" de ambos, dando a entender que ella perdería la reelección en la Provincia frente al candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof.

Ella no lo negó. "Te prometo que voy a volver, Branca. Nos vamos a reencontrar, olvidate", le respondió entre risas dándole la razón.

Por otro lado, el panelista le preguntó: "En el día de la lealtad, ¿qué opinás de que hayan salido con una furiosa campaña de corte de boleta, dejándolos afuera a ustedes que son un equipo, a Mauricio Macri y a vos, pidiendo que voten solamente al intendente y no a la gobernadora? Apelo a tu honestidad".

A eso, ella respondió: "Me parece bien porque el gobierno de la provincia y los intendentes no tienen segunda vuelta y en las PASO estuvo muy concentrado en lo nacional. Ahora, yo la verdad creo que eso no cambia nada, es subestimar a la gente, pensar que por poner una tijera en un afiche eso va a hacer que te voten más. El bonaerense sabe qué quiere votar".