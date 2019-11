Deuda: supera el 80% en moneda extranjera y es el peor dato desde la crisis del 2001

Una de las pesadas herencias que dejará Mauricio Macri tendrá que ver con la deuda que, en moneda extranjera, superó el 80% del total y alcanzó los niveles más altos desde la salida de la crisis del 2001. La exorbitante cifra equivale a la posibilidad de proyectar infraestructura a gran escala y potenciar áreas claves de la sociedad, según el estudio.

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que lo pagado de intereses de deuda entre enero y octubre de este año, equivale a 20.000 centros de atención primaria; 6.500 escuelas; 4.000 km de autopistas; 30 satélites ARSAT; 5 líneas de subte; o 1 central Atucha. El informe elaborado por el equipo de economistas de la casa de estudios advirtió que la deuda en moneda extranjera alcanzó el 80,2% del total, en el tercer trimestre de este 2019.

“Se privilegió la deuda con privados (+95%), a la deuda intra Estado. La deuda con privados en 2015 rondaba los U$S 74.000 millones y en el segundo trimestre del 2019 ya sumaba unos U$S 144.000 millones”, explicó el documento.

En base a datos de la Secretaría de Finanzas, el informe de la UNDAV indica que la deuda pública creció un 45,5% en tres años y nueve meses, y ya supera los U$S 324 mil millones. De este dato también se desprende que para encontrar unos niveles de endeudamiento en moneda extranjera tan altos hay que remontarse a la salida de la crisis del 2001.

Por último, el estudio anticipó que el próximo gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda por casi U$S 224.000 millones a lo largo de todo su mandato.

“Los vencimientos de la deuda alcanzan los U$S 200.000 millones entre 2020 y 2023. Durante los primeros 2 años se observan vencimientos en moneda extranjera por U$S 30.000 millones por año, y en los últimos dos por más de U$S 40.000 millones por año”, concluyó el informe.