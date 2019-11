Destrozaron la casa de la Ministra de Salud de Bolivia

La ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, denunció que un grupo de personas destrozó su vivienda con pintura, piedras, rotura de ventanas y acoso. Pese a ello, aseguró que seguirá "luchando y trabajando" por su país.

La funcionaria contó en Twitter la grave situación de violencia que vivió en su domicilio y lo graficó con fotos de ventanas rotas y afiches pegados sobre la fachada de su hogar: "Recién pude ver en persona los destrozos que anoche provocaron los delincuentes de la oposición en mí casa: tiraron pintura y piedras, rompieron ventanas, Violencia, acoso y destrucción de la propiedad privada "Sr" Julio Pereira Sánchez Bustamante!"

Recién pude ver en persona los destrozos que anoche provocaron los delincuentes de la oposición en mí casa: tiraron pintura y piedras, rompieron ventanas, Violencia, acoso y destrucción de la propiedad privada "Sr" Julio Pereira Sánchez Bustamante! pic.twitter.com/MLNILouTAl — gabriela montaño v. (@GabrielaSCZ) November 7, 2019

Montaño aseguró: "Duele ver así lo que uno construye con esfuerzo, pero esta violencia sinsentido es lo que me da más certeza de que estoy del lado correcto" y agregó: "No me doblegarán, ni mucho menos callarán mi voz! Su acoso y su violencia fracasará. Amo mi país y seguiré luchando y trabajando".

Le digo con claridad a la oposición: No me doblegarán, ni mucho menos callarán mi voz! Su acoso y su violencia fracasará. Amo mi país y seguiré luchando y trabajando. #NoAlGolpeDeEstado#NoALaViolencia pic.twitter.com/pLJn2W5O4P — gabriela montaño v. (@GabrielaSCZ) November 7, 2019

Según publicó el medio El Deber, el episodio ocurrió el miércoles entre las 21 y 22:30, cuando ella estaba ausente. La funcionaria declaró: "Tengo mi domicilio en La Paz y ese domicilio ha sido brutalmente agredido con piedras. Han roto los vidrios que dan a un dormitorio, vidrios rotos han llegado hasta la cama de uno de los dormitorios; han roto los vidrios del living, han pintado toda la fachada, prácticamente han destruido la fachada. Estas acciones no tienen nada de pacíficas, son delitos por destrucción a la propiedad privada, de violencia contra las mujeres, delitos contra el acoso".

Hace días, la oposición de Bolivia busca generar desconfianza sobre el resultado de las elecciones que ratificaron a Evo Morales como presidente de aquél país y se registraron varios hechos de violencia contra los oficialistas.