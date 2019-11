Después de dos años, Beto Casella dejará Rock & Pop

El conductor Beto Casella decidió abandonar la emisora de Rock & Pop y pasará a estar desde mediados de enero o principio de febrero de 2020 en la programación del Grupo Prisa que nuclea a las emisores Continental, Los 40 y la ex RQP 104,3 FM,

“Me voy de la Rock & Pop, en donde en dos años afortunadamente creo que triplicamos la audiencia que habíamos recibido. La dejamos competitiva, facturando muy bien, excelentemente bien y por suerte también creciendo en otros horarios, o sea no es para nada la Rock & Pop que encontramos. Ahora es una radio que está en competencia y en mi horario, crecimos un montón entre las radios habladas, creo que entre las tres ahí superando por un poquito a Andy", explicó el periodista en diálogo con La Nación.

Indicó, asimismo, que tendrá un “vínculo mínimo por un año con el Grupo Prisa” y detalló: “Le tenemos que dar forma a ver qué le conviene al grupo y qué me gusta a mí, las opciones son la AM (Continental 590) o una de las FM que puede ser la 105.5 FM ( Los 40), o la 104,3 FM, en la primera o segunda mañana. La verdad que no tenemos definido el espacio, pero ya firmé",

Con esta confirmación, Casella deja después de 2 años la Rock & Pop, en donde debutó en febrero de 2018 con Bien Levantado, mismo programa que tuvo su paso por Mega 98.3 FM (entre 2005 y 2009) y por Pop Radio 101.5 FM (2009-2017).

"Me desvinculé de Rock & Pop de palabra, voy a estar unos cuantos días de diciembre, pero no hasta fin de año. Esto ya está hablado", confirmó el conductor de Bendita. El pase al Grupo Prisa ocurrió justo después de que se confirme la noticia de que Nelson Castro dejará de estar en Continental tras siete años.