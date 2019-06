Desde la UIA descreen de la baja del dólar y advierten que “el FMI le dio al Gobierno licencia para matar”

El empreario y dirigente de la UIA, José Urtubey, advirtió sobre la difícil situación económica y manifestó su descreimiento sobre la paulatina bajada del dólar, a su vez, que replicó sobre cómo se va a pagar la deuda en el 2020.

“La baja del dólar responde a que el FMI le dio al Gobierno licencia para matar. Me preocupa cómo vamos a pagar las deudas el año que viene. No va a quedar nada", disparó Urtubey en diálogo con el programa radial Habrá Consecuencias por El Destape Radio y advirtió que "no hay que simplificar diciendo que el mercado apoya a Pichetto".

El industrial salteño, asimismo, afirmó que "el Gobierno estaba en modo financiero y no en modo productivo" y destacó que "la definición de candidaturas es importante para escuchar a cada uno".

"Vamos a terminar el año con una inflación del 40%", auguró y subrayó que "la responsabilidad de estos niveles de inflación es del Gobierno Nacional".