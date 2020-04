Desde la UIA advierten: "No me escandaliza un impuesto a las grandes fortunas"

Luego de la publicación del decreto que suspende los despidos sin justificativo, el dirigente de la UIA José Urtubey aseguró que "prohibirlos contrapesa las medidas de colaboración que ponen sobre la mesa".

En declaraciones al programa Habrá consecuencias de El Destape Radio (FM 107.3), el empresario aseguró: “Venimos insistiendo en la necesidad de créditos automáticos". "Hay un problema de pago de nóminas salariales y el Banco Central puede impulsar créditos automáticos para pagarlos. Los países del mundo salen a cuidar sus sistemas productivos".

Asimismo, Urtubey aseguró: "Todo es analizable y no me escandaliza pensar en un impuesto a las grandes fortunas o a los que entraron al blanqueo. La colaboración y la solidaridad tiene que estar dentro de todos. Si los políticos se bajan los sueldos me parece un gesto, nada más. La cadena de empresarios para no pagar impuestos lo tomé como un SPAM, algo no atendible".

El Gobierno nacional prohibió por decreto los despidos "sin causa justa o disminución de trabajo y fuerza mayor" por el lapso de sesenta días. Tal como había anticipado El Destape, finalmente, el Presidente decidió endurecer la política oficial tras los anuncios de despidos masivos de grandes empresas como Techint y Mirgor.

A través del decreto 329/2020, publicado el martes por la noche en la edición extraordinaria Boletín Oficial y con la firma de todos los integrantes del gabinete nacional, el Gobierno determinó la suspensión de los despidos por dos meses.

"Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial", establece el decreto.