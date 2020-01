Desde el Frente de Todos apuntan a la interna de Cambiemos por el freno a la Ley Impositiva 2020

Frente a la incertidumbre por las reacciones de la oposición en la provincia de Buenos Aires para buscar sancionar la ley impositiva, el presidente del bloque del Frente de Todos en la cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, habló sobre las negociaciones y la actitud de Juntos por el Cambio.

El legislador aseguró que se evidencia una actitud dispersa y desorganizada: “Diálogo hay siempre, aunque los interlocutores son siempre distintos. Se incorporaron muchas cuestiones a pedido de la oposición para que salga el proyecto. Entendemos que no hay mucho más para seguir debatiendo porque ya se han incorporado todas las demandas que pidieron”.

Además, contó que cambiaron los interlocutores y en total hablaron con 15 diputados durante las negociaciones y que es difícil de esta manera lograr los acuerdos: “Por el lado de Juntos por el Cambio y eso complejiza mucho la discusión. Y lo que acordás con uno, el otro te dice que no alcanza y siempre se te termina corriendo el arco”.

Por otro lado nombró a los jefes comunales que si se mostraron dispuestos al diálogo: “Los últimos interlocutores que hemos tenido han sido Maximiliano Abad, Juan Pablo Allan y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Con ellos hemos trabajado las últimas modificaciones”.

En declaraciones al programa Habrá consecuencias de El Destape Radio, el legislador aseguró: “Nunca una ley fiscal e impositiva se debatió tanto en la provincia. Desde la última semana de diciembre estamos llevando adelante este debate. Durante el Gobierno de Vidal nunca ocurrió que los ministros vinieran a explicar la ley”.

Todas las demandas de “Juntos por el Cambio” fueron a desarmar el sentido de progresividad del proyecto.

Y además agregó: “La falta de resolución interna de Juntos por el Cambio hacen que se generen este tipo de problemas y se hace muy difícil negociar con tantos a la vez que hipotéticamente representan al mismo espacio político” y “Vamos hablando permanentemente con Maximiliano Abad, el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio. El tema es que siempre se van incorporando nuevos actores que te corren el arco y te aparecen nuevas demandas. El Gobernador necesita la herramienta legislativa para poder empezar a aplicar el plan de Gobierno que propuso en la campaña y que los bonaerenses acompañaron con el 52% de los votos”.

Sobre el rol de María Eugenia Vidal, afirmó: “El diálogo con la exgobernadora estuvo planteado desde el inicio. Así se trabajaron las emergencias: con ella y con quien fuera su jefe de Gabinete, Federico Salvai. Previo a su viaje no hubo nuevamente una posición activa de ella en la negociación. A esta altura, a hora de estar trabajando dentro del recinto, me parece que la vía no va por ese lado”

A pesar de la dispersión de los legisladores de Cambiemos, Tignanelli confía en que la ley saldrá: “Nosotros vamos a trabajar más que nunca para que la ley salga y que el gobernador tenga las herramientas para afrontar el desastre que han dejado la provincia después de cuatro años y todas las emergencias que han plantado desde hace 20 días”.