Desde el Consejo de la Magistratura cruzaron a Macri por su embestida contra Ramos Padilla

El senador peronista Juan Mario Pais cargó contra el Gobierno nacional por denunciar al juez Alejo Ramos Padilla y ratificó que la posición del bloque del PJ es “oposición” a Cambiemos.

“Es muy llamativo que el Gobierno denuncie a Ramos Padilla. Porque a alguien le moleste una causa no se puede denunciar a los jueces, sino se pierde la independencia. Cuando se denuncia la actuación de un magistrado habrá que conocer el contenido, no se puede denunciar a los jueces porque no nos gusten sus fallos", arremetió el legislador en diálogo Habrá Consecuencias por El Destape Radio e insistió: "Todos tendríamos que estar interesados en garantizar la independencia de Ramos Padilla".

Asimismo, el reemplazante de Miguel Ángel Pichetto en el Consejo de la Magistratura señaló: “Me sumé al Consejo en el lugar que ocupaba Pichetto, así que espero estar en la Comisión de Acusación y Disciplina”.

Frente a la posibilidad de que haya una unión en la Cámara Alta con el bloque de Unidad Ciudadana, Pais aseguró que "la relación con el bloque de Unidad Ciudadana siempre ha sido buena".

A su vez, opinó que "la decisión de Pichetto fue intempestiva” y aseveró: “No la comparto, pero hay que respetarla. Uno puede aceptar la mutación del senador Pichetto, pero el bloque ratificó su posición de oposición".