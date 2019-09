Derechos Humanos: el gesto de Banfield con sus hinchas desaparecidos

La dirigencia de Banfield le restituirá la condición de socios y socias a sus hinchas desaparecidos por el terrorismo de Estado. Además planean incorporar en su estatuto la categoría de socio detenido-desaparecido.

Con una acto en el estadio Florencio Sola, el club de la zona sur del conurbano bonaerense hará entrega de carnets simbólicos a familiares y amigos de los 11 socios y socias que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. De esa forma será el segundo club en avanzar sobre esa iniciativa, tras el homenaje realizado por San Lorenzo.

La propuesta fue realizada por el colectivo Banfield por los Derechos Humanos y fue impulsada por la Comisión Directiva del club. “La propuesta tiene base en el hecho de que los detenidos-desaparecidos no puede ser encuadrados en ninguna de las causales que hubieran permitido haberlos dado de baja del padrón: no fueron expulsados, no renunciaron a su condición de socios, no están muertos y no dejaron de pagar la cuota por propia voluntad”, señalaron desde Banfield por los Derechos Humanos a La Izquierda Diario.

En tanto que la presidenta de la institución, Lucía Barbuto, señaló que “así como aparecen en el padrón electoral a nivel nacional, es importante que aparezcan en el club del que eran socios e hinchas, (…) es simplemente poner las cosas en su lugar”.

En el evento se recordará a Ricardo Chidichimo, Raúl Ceci, Roberto Matthews, Eduardo Streger, Silvia Streger, Leonel Saubiette, Alejandro Hansen, José Pablo “Tala” Ventura, Mario Pierrepont, Alberto Pera y Germán Gavio. Del mismo participarán Lita Boitano, de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; y el periodista Ezequiel Fernández Moores.